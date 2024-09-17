У Держдепі відповіли, чи змінилися політика США щодо ударів вглиб Росії

Україна досі не отримала дозвіл на удари по військових об'єктах Росії далекобійною іноземною зброєю. У Держдепі відповіли, чи готові вже оголосили про зняття обмежень.

Так, речник Метью Міллер на брифінгу 16 вересня сказав, що наразі не має жодних оголошень з цього приводу.

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Держдеп США про удари вглиб Росії

Представник Держдепу нагадав, що під час останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єра Великої Британії Кіра Стармера обговорювалися питання підтримки України й політика західних країн щодо ударів вглиб Росії.

Сьогодні у мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці. Ми можемо продовжувати взаємодію з нашими українськими партнерами щодо того, як у найкращий спосіб підтримати їх, аби бути певними, що вони виграють цю війну,

– наголосив Метью Міллер.

Також додав, що США готові й надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.

"І це надалі залишатиметься нашим зобов'язанням", – зазначив представник Держдепу.