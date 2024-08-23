"Зняття червоних ліній": в Міноборони відповіли, що є шляхом до закінчення війни

Зняття червоних ліній на застосування далекобійних засобів ураження російських військових об’єктів є шляхом до завершення війни. Саме удари по базах і арсеналу ворога є найбільш ефективною тактикою.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, носії ракет і бомб, тобто літаки, з військової точки зору найбільш ефективно знищувати саме на аеродромах.

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Не ескалація війни, а шлях до її завершення

Іван Гаврилюк пояснив, що необхідно постійно й акцентовано знижувати військовий потенціал російської армії. Він додав, для цього треба цілити високоточними та далекобійними ракетами по арсеналах ворога в тилу, знищувати запаси снарядів, пального та техніки.

Це найбільш ефективна тактика ведення війни з огляду на військові переваги росіян. Це найбільш прагматичний та дієвий спосіб посадити росіян за стіл переговорів на наших умовах. Ефективні інструменти війни – далекобійна зброя та зняття бар’єрів, це відповідь на головне питання нашого суспільства – коли завершиться війна?

– наголосив перший заступник міністра оборони.

Іван Гаврилюк додав, що далекобійні засоби ураження та зняття червоних ліній на удари вглиб Росії – це не загроза ескалації війни, а шлях до її завершення.

Саме далекобійна зброя, авіація, потужна система ППО найшвидше наблизять той момент, коли у Кремлі остаточно зрозуміють, що росармія не може досягти успіху в Україні, що ціна війни занадто висока для росії,

– підсумував генерал-лейтенант.

До слова, раніше у WSJ написали, що атаки українських дронів на російські військові аеродроми стають дедалі більшою проблемою для Росії. Ці удари можуть змусити росіян передислокувати свої літаки вглиб країни.