На Заході серйозно обговорюють можливість дозволити Україні завдавати удари по Росії далекобійною зброєю. У Кремлі відреагували на цю новину.

Президент Джо Байден наголосив, що США вже опрацьовують питання щодо зняття обмежень на удари вглиб Росії. У Путіна тим часом переконані, що, мовляв, Київ вже отримав дозвіл на застосування далекобійної зброї, а зараз "це намагаються формалізувати" через ЗМІ.

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"Захід все більше залучається у конфлікт"

Так, прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков зазначив пропагандистському виданню, що США вже ухвалили рішення дозволити Україні бити по Росії ATACMS.

Залучення США та країн Європи до конфлікту, за його словами, носить прямий характер, кожен новий крок її підвищує.

"Сама "сво" є відповіддю на можливі удари вглиб Росії", – заявив Пєсков.

До слова, аналітики оцінили, куди зможуть бити ЗСУ, якщо США таки знімуть обмеження на удари вглиб країни-агресорки. Наразі Україна має балістичні ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, що дозволяє дістати об'єкти у районах Смоленська та Липецька. США планують передати Києву крилаті ракети AGM-158 JASSM з дальністю до 370 кілометрів, що дозволить атакувати Новоросійськ та об'єкти у районі Краснодара.