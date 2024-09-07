США відхилили прохання України про дозвіл на удари вглиб Росії, – Politico

Сполучені Штати відхилили прохання України про далекобійні удари по Росії. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що удари по цілях далеко всередині Росії американською чи іншою західною зброєю "не мають великого значення для захисту України".

Журналісти Politico наголошують, що ці слова Міністра оборони США є "дипломатичною відмовою" у проханні України скасувати обмеження на удари вглиб країни-агресорки.

До теми Україна має власну зброю, – Остін про те, чому США не дають дозвіл на далекобійні удари по Росії

Що означали слова Остіна стосовно ударів вглиб Росії

Під час пресконференції з журналістами на німецькій авіабазі "Рамштайн" Ллойд Остін наголосив, що "немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною в цій кампанії", маючи на увазі війну проти України.

У нас була така дискусія про танки, у нас була ця дискусія про інші можливості,

– сказав глава Пентагону.

Водночас він зауважив, що є багато цілей у Росії, але в української армії "є багато можливостей щодо БпЛА та інших речей для ураження цих цілей".

У матеріалі мовиться, що слова Остіна є "дипломатичною відмовою" на прохання Зеленського та його нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги дозволити удари західною зброєю глибше всередині Росії, оскільки Кремль продовжує тероризувати цивільні цілі в Україні з баз у Росії.

Зеленський також стверджував, що здобутки Києва в Курській області Росії змінили хід війни.

У своїй попередній промові в "Рамштайні" міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив відданість Америки розв'язанню критичних потреб України, заявивши, що Сполучені Штати "сфокусовані" на підтримці України. Безпосередньо звертаючись до Володимира Зеленського, Остін висловив солідарність, сказавши: "Ми чуємо вашу нагальність. І ми її поділяємо".

Напередодні зустрічі в "Рамштайні" адміністрація Байдена оголосила про виділення додаткових 250 мільйонів доларів США на безпекову допомогу Україні. Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв виділити 212 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю 650 нових багатоцільових ракет. Високопоставлений представник британського уряду на умовах анонімності повідомив, що метою є початок постачання цих ракет до кінця року.