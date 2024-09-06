Мені шкода, що Україна не може вдарити по Кремлю, – Зеленський

Увечері, 6 вересня, президент Зеленський прибув до Італії, де взяв участь в економічному форумі. Під час виступу глава держави вкотре наголосив на потребі у далекобійних ударах по Росії.

Очільник МЗС Італії на днях заявив, що Італія проти використання своєї зброї для ударів по Росії. Антоніо Таяні зазначив, що вони " не воюють із Москвою". Під час виступу на форумі "Амброзетті" президент Зеленський прокоментував цю заборону.

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Хотілося б ударити по Кремлю

Президент наголосив, що західні партнери, зокрема Італія, бояться, що Україна буде використовувати західну зброю для ударів по Кремлю.

Мені шкода, що ми не можемо цього зробити,

– зізнався Зеленський.

Водночас він наголосив, що засоби дального ураження, які мають італійці та інші союзники, можуть долати відстань у близько 200 кілометрів. Цього, за словами президента, недостатньо. Глава держави заявив, що тому італійські виробники мають "старатися". Потім Зеленський уточнив, що він жартує.

Зверніть увагу! Відстань від кордону України до Москви – понад 415 кілометрів.

Політик нагадав, що на Сході окупанти щомісяця скидають понад 4000 авіабомб. І наразі немає вирішення цієї ситуації. Зеленський зазначив, що росіяни не зупиняться. Вони надалі знищуватимуть міста і села.

Удари КАБами росіяни завдають з аеродромів, які розташовані на відстані у 100, 150, 300 кілометрів від українського кордону. І тому Україні потрібна далекобійна зброя, аби використати її проти військових об'єктів.