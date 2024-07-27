Росіянам буде дуже складно: що дасть зняття обмежень на удари ЗСУ по Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має бути сміливим і дозволити Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по цілях у Росії. Поки що політик наслідує приклад американців та частково французів, які також обмежують застосування зброї.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зазначивши, що його потішила позиція німців. У Берліні пропонують надати Україні ракети Taurus, які є аналогом Storm Shadow, і дозволити завдавати ними ударів по російській території.

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Що дасть зняття обмежень на удари ЗСУ по Росії

На думку британського полковника у відставці, якщо з України знімуть обмеження, то удари іноземною зброєю по російській території матимуть серйозний вплив на здатність Росії проводити військові операцій у нашій державі.

Чи приведе це до припинення вогню та мирних переговорів, які будуть прийнятні для України, – це зовсім інше питання. Чи готова Росія відмовитися від територій, які захопила з 24 лютого 2022 року, Геміш де Бреттон-Гордон не впевнений.

Однак якщо вони зазнають досить серйозних ударів по своїх тилових районах у Росії, це може їх підштовхнути до цього,

– припустив полковник.

Досі відбувається нерівна битва. Росії дозволяють завдавати ударів по всій Україні, зокрема, по лікарнях та школах. Водночас Україні не надають дозвіл на застосування західної зброї по цілях, звідки запускаються ракети.

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Чи зможе Росія захиститися

За словами Геміша де Бреттон-Гордона, росіянам буде дуже складно захиститися після зняття обмежень на використання іноземних далекобійних ракет. Ворог уже знімає протиповітряну оборону з лінії фронту для захисту палаців Путіна в Москві та Сочі.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія переоцінює цінні об'єкти, які не захищені. З огляду на те, що системи ППО були передислоковані з аеродромів на окупованих територіях, Україна має їх знищити.

Росіяни справді матимуть труднощі із захистом від західних крилатих ракет, таких як Storm Shadow та ATACMS. Це буде важливо. Психологічно Україні дозволено їх використовувати, психологічно росіянам важливо знати, що їхні аеродроми дуже вразливі. Це змінює погляд на речі. Сподіваюся, сприятиме швидкому закінченню війни,

– констатував полковник Великої Британії у відставці.