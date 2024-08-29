У Зеленського відповіли, чи дозволять партнери бити своєю зброєю вглиб Росії

Україні поки не дозволили бити західною зброєю вглиб території Росії. Однак таке рішення однозначно ухвалять і не лише його. Все, що сьогодні відбувається, є незворотними процесами.

Однак швидкість мислення та оцінки тих ризиків, які наростають з території Росії, в України та партнерів є різною. Утім, як пояснив 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк, незворотність процесу очевидна.

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Які рішення ухвалять наші партнери

За словами Подоляка, окрім дозволу бити західною зброєю вглиб Росії, у будь-якому випадку будуть ухвалені такі рішення:

Росія має програти;

Росія має юридично відповідати за війну, яка тягне за собою всі інші злочини;

Росія має платити за війну;

міжнародне право має повернутися й бути покращеним. Потенційні агресори мають усвідомити, що буде жорстоке покарання, неминучість якого обов'язкова.

Курська операція показала, що Україна шляхом асиметричних дій та креативного підходу до планування операцій знову може перехопити ініціативу, сформувати нове поле бою і перевести війну на наступний етап.

Понад 10 місяців тривав стагнаційний етап війни, який був штучно створений через затримку допомоги передусім у США. Щойно все пішло, стагнація продовжувалась. Адже продовжувалося накопичення ресурсу. Проте етап війни був той самий.

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Сьогодні ж етап війни хаотичний. Оскільки ініціатива, яку Росія намагається реалізувати на Донецькому напрямку, неочевидна. Там тяжка ситуація й сконцентровано чимало російських ресурсів. З цим Україна працює в межах оборонної концепції та починає формувати свою ініціативу на Курщині.

Я вважаю, що треба суттєво збільшувати масштаб експансії на території Росії. Не тільки сухопутним шляхом. Маю на увазі, що треба збільшувати масштаб експансії завдяки тій же далекобійній зброї і відсутності заборон на її використання. Тому що це дуже суттєво впливатиме на Росію,

– констатував Михайло Подоляк.