Чергова "червона лінія": чи досі наші партнери бояться погроз Росії

Країни-партнерки поки не надали Україні дозвіл бити західною зброєю вглиб російської території. Чутно лише категоричне "ні", хоча така ж ситуація була і з винищувачами F-16, і з установками HIMARS і Patriot.

Це вже не перша "червона лінія", яку перейшли у Штатах та інших країнах. Чи може бути так само з ударами західною зброєю вглиб Росії, в етері 24 Каналу припустив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Чи досі наші партнери бояться погроз Росії

За підрахунками The Wall Street Journal, з початку повномасштабного вторгнення було перейдено вже більш як 34 "червоні лінії". Удари західною зброєю вглиб території Росії – черговий етап, який з великою імовірністю перейдуть, навіть не помітивши.

Стає дедалі зрозумілішим, що Росія – це колос на глиняних ногах. Ті побоювання, які існували й частково існують в головах основних політиків західного світу, потроху зникають. Ба більше, у Білого дому з'являється азарт. Вони встановлюють "червону лінію" і вже думають, що буде, якщо її перейти.

Тому я не виключаю, що Україна отримає не лише дозвіл бити куди завгодно по території Росії, але й відповідне озброєння. Згадаймо про ракети Tomahawk та іншу зброю, про яку поки що мовчимо, але в кінцевому результаті не означає, що вона у нас не буде,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.