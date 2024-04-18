Скоординована та широкомасштабна серія: в ISW назвали мету ударів по Джанкою та Мордовії

Аналітики ISW вважають атаки по Джанкою, Татарстану та Мордовії скоординованою і широкомасштабною серією. Адже Росія має перевагу в наступі та обороні через наявність у ворогів вертольотів.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, на що спрямовані останні атаки української сторони. Зокрема, мовиться про удар по військовому аеродрому в районі Джанкоя, радіотехнічному вузлу в Мордовії та авіаційному заводу в Татарстані й не тільки.

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В ISW назвали мету ударів по Криму, Татарстану та Мордовії

Аналітики ISW зауважили, що Україна атакувала військовий аеродром росіян в тимчасово окупованому Джанкої. Зокрема, там:

на геолокаційних кадрах від 16 квітня видно вибухи. Саме там базується російський 39-й окремий вертолітний полк (27 зведена авіаційна дивізія 4 армії військово-повітряних сил і ППО південного військового округу Росії);

партизани "Атеш" зазначили, що атака знищила ракетну систему С-400 на аеродромі та серйозно пошкодила декілька інших невстановлених транспортних засобів.

Водночас аналітики стверджують, що вони не можуть незалежно підтвердити ні тип боєприпасів, які українські війська застосували під час цього удару, ні масштаб завданої ударом шкоди. Проте вони зауважили, що:

російські війська розгорнули вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52 на авіабазі в Джанкої, хоча аналітики не помітили візуальних доказів пошкоджень;

російський, пов'язаний з Кремлем, військкор стверджував, що українські сили використали орієнтовно 12 ракет MGM-140 ATACMS для удару по аеродрому.

Російські бойові та транспортні вертольоти, які дислокуються на аеродрому у Джанкої, забезпечують окупантам явну перевагу в наступальних і оборонних боях, особливо на Півдні України,

– запевнили в ISW, назвавши такі атаки законними військовими цілями.

Там також пригадали інші нещодавні удари. Зокрема, ГУР:

атакувало авіаційний завод імені Горбунова у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М та іншу військову авіацію;

590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії. Головна ціль – загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер";

на аеродромі "Кряж" у Самарі 17 квітня знищили транспортний вертоліт Мі-8.

Українські удари по російських авіаційних об'єктах в окупованому Криму, а також на території Росії, як видається, являють собою досить скоординовану і широкомасштабну серію ударів, спрямованих на російську авіацію, ППО та засоби радіолокаційного виявлення,

– заявили в ISW.