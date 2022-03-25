Ударна авіація накрила вогнем колони бронетехніки, логістичні центри та скупченнях військ ворога

25 березня 2022 , 07:00
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Авіація ЗСУ вдарила вогнем по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ окупантів. Уражено 6 повітряних цілей ворога.

Зокрема, 1 літак, 1 безпілотник та 4 крилаті ракети.

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Також авіація Повітряних Сил патрулювала повітряний простір, винищувальне прикриття військ та об'єктів.

Скільки літаків збили за місяць

Напередодні у Генштабі оприлюднили актуальні втрати росіян за місяць війни проти України. Наприклад, наші захисники ліквідували:

  • 47 одиниць засобів ППО ворога,
  • 108 літаків,
  • 124 гелікоптери.

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Автор: Ольга Музика