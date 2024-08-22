Виклик для Укрпошти: в Уельсі на пошту прийшов лист, який відправили понад 120 років тому

Під час святкування 100-річчя Будівельне товариство Суонсі знайшли втрачений лист, який передали отримувачам через 100 років. Укрпошта відреагувала на це жартом.

Укрпошта іронічно заявила, що це виклик для них. Ймовірно, причиною жарту стала довга доставка.

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Британці отримали лист столітньої давності

Swansea Building Society відсвяткувало своє 100-річчя. А під час заходу вони знайшли старий лист, який був відправлений 120 років тому.

Це трохи моторошно, я не дуже любитель торкатися до нього, тому що він схожий на антикваріат. Таке відчуття, що він повинен бути у плексигласі або щось таке,

— сказав представник товариства з маркетингу та комунікацій Генрі Дарбі.

Лист був переданий родичам британки, яка мала отримати його ще сторіччя тому.

Укрпошта відреагувала на інцидент

У пресслужбі Укрпошти розповіли про цей випадок та з іронією написали: "Виглядає як виклик". Ймовірно, у повідомленні натякається на довгу доставку.