На вокзалі в Уфі сталася масштабна пожежа: загорілися цистерни з пальним

У Росії сталася масштабна пожежа на залізничному вокзалі в Уфі. Стовп чорного диму видно у різних районах міста.

Про інцидент повідомляють російські телеграм-канали. Як з'ясувалося згодом, на вокзалі сталося займання цистерн з пальним, інформує 24 Канал.

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Пожежа на вокзалі

Як повідомили у російському МНС, пожежа виникла на складі паливно-мастильних матеріалів. За попередніми оцінками, загоряння сталося на площі близько 500 квадратних метрів.

Загорілися цистерни на вокзалі: дивіться відео

Нині на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу. Зокрема, до операції залучили пожежний потяг, катер та 17 одиниць техніки.

Масштаби пожежі в Уфі: дивіться відео

Пожежа в Уфі сталася на вокзалі: дивіться відео

Що стало причиною пожежі – наразі невідомо. Інцидент оцінили у третій ранг небезпеки. Відомо, що палає близько 60 кубометрів пального.

Деякі російські пропагандистські видання вже заплуталися й не можуть пояснити, де сталася пожежа. Одні видання повідомляють про загоряння на складі, інші – про загоряння на залізничних коліях.

Стовп диму від пожежі помітно у різних куточках міста, що неабияк наполохало росіян спочатку. Згодом місцева влада "заспокоїла" місцевих і повідомила деталі інциденту. Традиційно, про постраждалих та жертв росіяни не повідомляють.



Стовп диму від пожежі в Уфі / Фото із соцмереж



Горить пальне на вокзалі в Уфі / Фото із соцмереж

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