На вокзалі в Уфі сталася масштабна пожежа: загорілися цистерни з пальним
У Росії сталася масштабна пожежа на залізничному вокзалі в Уфі. Стовп чорного диму видно у різних районах міста.
Про інцидент повідомляють російські телеграм-канали. Як з'ясувалося згодом, на вокзалі сталося займання цистерн з пальним, інформує 24 Канал.
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Пожежа на вокзалі
Як повідомили у російському МНС, пожежа виникла на складі паливно-мастильних матеріалів. За попередніми оцінками, загоряння сталося на площі близько 500 квадратних метрів.
Загорілися цистерни на вокзалі: дивіться відео
Нині на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу. Зокрема, до операції залучили пожежний потяг, катер та 17 одиниць техніки.
Масштаби пожежі в Уфі: дивіться відео
Пожежа в Уфі сталася на вокзалі: дивіться відео
Що стало причиною пожежі – наразі невідомо. Інцидент оцінили у третій ранг небезпеки. Відомо, що палає близько 60 кубометрів пального.
Деякі російські пропагандистські видання вже заплуталися й не можуть пояснити, де сталася пожежа. Одні видання повідомляють про загоряння на складі, інші – про загоряння на залізничних коліях.
Стовп диму від пожежі помітно у різних куточках міста, що неабияк наполохало росіян спочатку. Згодом місцева влада "заспокоїла" місцевих і повідомила деталі інциденту. Традиційно, про постраждалих та жертв росіяни не повідомляють.
Стовп диму від пожежі в Уфі / Фото із соцмереж
Горить пальне на вокзалі в Уфі / Фото із соцмереж
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