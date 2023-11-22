Парламент Болгарії ратифікував угоду щодо БТР: скільки одиниць техніки отримає Україна

Влітку 2023 року парламент Болгарії схвалив надання додаткової військово-технічної підтримки Україні. Згодом Міністерства оборони Болгарії та України підписали угоду про постачання бронетранспортерів для Сил оборони.

Парламент Болгарії ратифікував угоду, ухвалену двома оборонними відомствами, щодо постачання БТР для України. Це сталося у середу, 22 листопада.

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Хто проголосував "за" та "проти"

За даними місцевих ЗМІ, цю угоду підтримали 152 людини. Проти її ратифікації виступили 57 парламентаріїв. Серед парламентарів не було тих, хто утримався.

Передачу Україні БТР підтримали представники 4-х партій: ГЕРБ-ОДФ, "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", ITN, "Рух за права і свободи". Проти цього проголосували 2 політсили з проросійськими поглядами, а саме "Взраждане" та "Болгарська соціалістична партія".

Що саме отримає Україна

Як пише Novs, Болгарія передасть Україні 100 старих БТР з наявним озброєнням, а також запасні частини для обслуговування цієї техніки. Бронетранспортери були куплені десятиліття тому, коли у цій країні ще був комуністичний режим.

До слова, наша держава отримає цю техніку безплатно. Софія вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передає Силам оборони важку техніку офіційно та без посередників.

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