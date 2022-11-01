Україна, Туреччина й ООН не узгодили рух суден "зерновим коридором" на день

Україна, Туреччина та ООН екстрено зупинили дію Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада. Повідомляється, що це тимчасове рішення.

Представництво ООН у Спільному координаційному центрі заявило, що Україна, Туреччина та ООН домовились не планувати рух суден з України та в Україну на 2 листопада.

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Призупинення дії коридору є тимчасовим

У СКЦ наголосили, що припинення дії зернового оридору є тимчасовим та екстреним.

Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада,

– мовиться у повідомленні.

Там у відомстві розповіли, що впродовж вівторка інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.

Що передувало