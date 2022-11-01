Україна, Туреччина й ООН не узгодили рух суден "зерновим коридором" на день
Джерело:Reuters
Україна, Туреччина та ООН екстрено зупинили дію Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада. Повідомляється, що це тимчасове рішення.
Представництво ООН у Спільному координаційному центрі заявило, що Україна, Туреччина та ООН домовились не планувати рух суден з України та в Україну на 2 листопада.
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Призупинення дії коридору є тимчасовим
У СКЦ наголосили, що припинення дії зернового оридору є тимчасовим та екстреним.
Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада,
– мовиться у повідомленні.
Там у відомстві розповіли, що впродовж вівторка інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.
Що передувало
- 29 жовтня Росія призупинила свою участь у зерновій угоді. Це у Кремлі планували вже давно, а передумовою стали вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.
- Після цього в ООН прийшли до висновку, що домовленість все одно залишається чинною й може працювати навіть без участі російської сторони. Тобто судна ходитимуть коридором, якщо це буде безпечно й інспектори організації продовжать їх перевіряти, як належить.
- 31 жовтня було отримано дозвіл на відплив 46 суден. Зранку 1 листопада команди ООН і Туреччини продовжили свої інспекції суден, а з України виплили ще 3 судна. Проте дію коридору різко припинили після того, як Ердоган поговорив із Путіним.