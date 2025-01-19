Причиною стали дії ХАМАС: Ізраїль продовжує обстрілювати сектор Гази

Ізраїльська армія продовжує завдавати ударів по сектору Гази, оскільки ХАМАС не виконує умови угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Нагадаємо, відповідно до угоди, планується обмін 33 ізраїльських заручників на 1900 палестинських в'язнів протягом 42 днів.

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ХАМАС порушує домовленості

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військові продовжують удари по сектору Гази.

Станом на сьогоднішній ранок ХАМАС не виконує своїх зобов'язань і, всупереч угоді, не надав Ізраїлю імена заручників,

– сказав він.

Варто зазначити, що йдеться про заручників, які мають бути звільнені в неділю, 19 січня. Хагарі наголосив, що, згідно з директивою прем'єр-міністра, перемир'я не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання.

Важливо! Згодом високопоставлений представник ХАМАС заявив, що терористичне угруповання надіслало Ізраїлю необхідний список заручників, які мають бути звільнені.



Ізраїльський чиновник також повідомив громадському мовнику Kan, що ХАМАС передав список посередникам.

До того ж стало відомо, що міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір пішов у відставку на знак протесту проти угоди з ХАМАС. Раніше він заявляв, що упродовж останнього року неодноразово блокував угоди про припинення вогню.