Фінальні штрихи: ЗМІ розповіли, коли США та Україна укладуть угоду про рідкоземельні метали

Україна близька до підписання угоди, яка передасть США цінні права на видобуток корисних копалин. Однак поки що вона ще не завершена.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Коли можуть підписати угоду про рідкоземельні метали

За словами джерел, знайомих із ходом переговорів, угоду можуть підписати вже в суботу, 22 лютого, хоча поки що вона не завершена. Крім того, невідомими залишаються точні умови угоди.

У статті також пригадали, що журналісти у п'ятницю, 21 лютого, запитали президента США Дональда Трампа про можливість укладання угоди щодо корисних копалин.

Я думаю, вони цього хочуть. Вони почуваються добре щодо цього,

– відповів Трамп журналістам.

За словами джерела, близького до уряду України, саме спецпредставник Трамп Кіт Келлог відіграв "важливу роль" у фіналізації умов угоди. За їх словами, він зміг завоювати довіру Зеленського та інших українських посадовців під час триденного візиту до Києва.

Які рідкоземельні метали цікавлять США

Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який використовується для виготовлення сплавів у авіації та суднобудуванні, а також літію, що є головним компонентом для акумуляторів.

Крім того, в Україні є поклади рідкоземельних елементів, необхідних для високотехнологічних галузей, зокрема оборонної та відновлюваної енергетики. Водночас для їх розробки потрібні значні інвестиції, навіть у мирний час, а частина родовищ розташована на територіях, окупованих Росією.

Ці корисні копалини мають особливу цінність для США на тлі зростання напруженості з Китаєм і Росією, які контролюють значну частину світових покладів цих ресурсів.