До повної перемоги: міністр фінансів Ізраїлю вимагає відновлення війни проти ХАМАС

Міністр фінансів Ізраїлю та лідер ультраправої партії "Релігійний сіонізм" Бецалель Смотрич назвав угоду з ХАМАС про припинення вогню "поганою та небезпечною". Він заявив, що його фракція залишиться в уряді лише за умови відновлення війни до повного знищення ХАМАС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бецалеля Смотрича в соцмережі Х. Варто зазначити, що аналогічну позицію висловлює міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір.

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Як в Ізраїлі реагують на угоду з ХАМАС

Бецалель Смотрич заявив, що угода між Ізраїлем та ХАМАС загрожує національній безпеці. За його словами, окрім великої радості та хвилювання від повернення кожного викраденого громадянина, угода зводить нанівець багато здобутків війни, в якій загинули ізраїльські солдати.

Чіткою умовою нашого перебування в уряді є абсолютна впевненість у поверненні до війни з великою силою, у повному масштабі та в новому форматі до повної перемоги, передусім до знищення терористичної організації ХАМАС та повернення всіх заручників до своїх домівок,

– написав Смотрич.

Міністр фінансів додав, що протягом останніх двох днів він проводить напружені переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який знає вимоги партії Смотрича і тепер "м'яч на його боці".

До слова, раніше Біньямін Нетаньягу звинуватив ХАМАС у недотриманні частини угоди про перемир'я. Зазначається, що ХАМАС створює "кризу" для завершення угоди про звільнення заручників, захоплених бойовиками під час рейду угруповання на Ізраїль у жовтні 2023 року.