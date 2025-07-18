Є політична домовленість, – Свириденко прокоментувала угоду щодо продажу дронів США
- Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп досягли політичної домовленості щодо інвестицій у виробництво та продаж українських дронів Сполученим Штатам.
- Новий міністр оборони Шмигаль займатиметься розробкою пропозиції з американською стороною, після чого почнеться технічна робота.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп досягли політичної домовленості. Вона стосується інвестицій у виробництво та продаж українських дронів Сполученим Штатам.
Таку заяву Свириденко зробила під час зустрічі з журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Дивіться також Найменший у світі авіаносець: в Україні винайшли новий надводний дрон, – Forbes
Що сказала Свириденко про домовленість між Україною та США?
За словами прем'єр-міністерки, наразі мова йде про інвестиції в розширення виробництва в Україні.
Є політична домовленість. Зараз вже новий міністр оборони Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота,
– пояснила Свириденко.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський розглядають можливість укладення "мегаугоди", за якою Сполучені Штати куплять випробувані в боях українські дрони в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь.
Варто зазначити, що ця угода могла б стати переломною для армії США та національної безпеки загалом. Все через те, що американські технології відстають від російських і китайських, а військові не мають достатніх навичок ні для використання БпЛА, ні для захисту від них.