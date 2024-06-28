Ми не зовсім правильно її розуміємо, – політолог пояснив мету угоди між Україною та ЄС

Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду 27 червня. Ця знакова подія відбулась на Саміті лідерів країн ЄС.

Важливо розуміти, що це двостороння угода. Певні зобов'язання, щоб вона тривала, має виконувати не лише Євросоюз, але й наша держава. Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що Україна, визначивши курс до євроінтеграції, має виконати багато завдань, щоб стати частиною ЄС.

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Угода між Україною та ЄС

За словами Вігірінського, Україна підписавши угоду з ЄС, погодилась виконувати всі пункти, які прописані в цьому документі. Одним з них є пункт про цінності Євросоюзу, де основною тезою є повага до всіх громадян, зокрема і нацменшин.

Ми не зовсім правильно зрозуміли цю угоду, яка стосується зобов'язань надання взаємної допомоги. Вона полягає в тому, що усі умови є похідними від нашого євроінтеграційного прагнення,

– сказав він.

Прагнення України стати частиною Європейського союзу неможливе без перебудови внутрішньої організації у державі. Політолог наголосив, що поняття людська гідність, свобода, демократія не є вторинними для вступу у ЄС.

Все наше життя не окремі реформи. У Євросоюзі будуть оцінювати всі елементи українського життя з позиції відповідності до їхніх правил,

– наголосив Андрій Вігірінський.

Він вважає, якщо Україна не реалізує видозміни всередині свого суспільства відповідно до критерій країн Європейського Союзу, то підписані зобов'язання у сфері безпеки можуть бути невиконані.

"В угоді (між Україною та ЄС – 24 Канал) написано, що її треба розглядати як частину дороги до членства у Європейському Союзі. Це постійна вимога", – висловився політолог.

Перестороги Європейського Союзу

У ЄС, приймаючи нових членів, є побоювання долучити країни із "нестабільною демократією", де суспільство та політичні еліти, наприклад, до Європарламенту можуть обрати ненадійних кандидатів.

Просто після підписання документа про членство у ЄС усвідомленість правильних рішень не з'явитися. Воно потребує довготривалого ментального переосмислення українцями того, що для них раніше здавалось звичним, а для ліберально-демократичного світу є неприйнятним,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Він додав, що вступ України в ЄС може бути довготривалим процесом з урахуванням стресу через фактор війни та пострадянський період розвитку економіки. Вимоги для вступу у Євросоюз не обмежуються лише виконанням реформ – вони залежать від ментального зростання кожного українця.