Шкідливо для планів Путіна: чому Кремль зацікавлений у зриві угоди між Україною та США

Росія зацікавлена у зриві угоди про копалини між Україною та США через власні інтереси Кремля. Російська верхівка поширює наративи, що така співпраця буде невигідною для Києва, а от Москва нібито зможе зробити кращу пропозицію Трампу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Аналітики зауважують, що угода про рідкісноземельні метали між Україною та США Росія вважає шкідливою для своїх цілей, через що на пропагандистських каналах з'являються сюжети про те, як США "шантажують" Україну цим документом.

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Росія пропонує США конкурентні пропозиції

Пропагандисти розповідають, що в угоді немає "нічого хорошого для Києва", вона є "принизливою" для України і що Зеленський "продасть блага своєї країни за безцінь", якщо підпише її.

Також Росія усіляко намагається завадити підписанню документа, надаючи США конкурентні пропозиції.

Як це було 24 лютого, коли Владімір Путін запропонував Трампу свої копалини, заявивши, що нібито Росія має набагато більше рідкісноземельних матеріалів, ніж Україна. Щоправда, йшлося не лише про ресурси на російських територіях, але й на окупованих українських.

Окрім того, кремлівський диктатор запропонував США російський алюміній.

А новопризначений спеціальний представник Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кірілл Дмітрієв заявив, що Росія готова співпрацювати зі США в енергетичній сфері і що така співпраця є ключовою для "більш стійкої світової економіки".

До слова, Росія також веде переговори з бізнесом США про його повернення. Загалом американським компаніям буде легше повернутися до Росії через спроби Білого дому зблизитися з Кремлем, а сам Путін добре знає про слабкі місця Трампа – торгівлю та гроші.

Кремль боїться довгострокових інвестицій США в Україну

Як зауважують аналітики, Кремль має особистий інтерес у тому, щоб підписання угоди не відбулося, тому що вона зобов'язує США до довгострокових інвестицій, зокрема, й у військовій сфері, в Україну, а це є "перешкодою для досягнення цілей" Путіна в Україні.

Будь-яка угода, яка пов'язує Штати з незалежною та суверенною Україною, суперечить довгостроковим цілям Росії щодо ізоляції та завоювання України,

– цитують в ISW міністра фінансів США Скотта Бессента.

Також зривом угоди Росія сподівається змусити Україну піти на значні територіальні поступки під час майбутніх переговорів. Для Кремля головне, щоб це сталося до того, як російська армія втратить здатність просуватися на полі бою.