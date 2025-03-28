Україна не визнає військову допомогу як борг, – Зеленський про нову угоду про надра з США

Україна отримала від американських партнерів новий варіант угоди про корисні копалини. Її формат був змінений.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.

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Зеленський висловився про нову угоду про корисні копалини

Володимир Зеленський зазначив, що офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс Президента, сьогодні отримали новий варіант або пропозицію від США щодо угоди про корисні копалини.

Україна не визнає військову допомогу США як борг. Ми отримали проєкт нової угоди щодо корисних копалин, який є абсолютно іншим документом, ніж попередня угода,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що українська сторона повинна перевірити цей документ. Зокрема юристи повинні порівняти усі угоди, які були запропоновані на перемовинах.

"Цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода. Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Нехай юристи перевірять всі ці угоди. Я буду сприймати ту угоду, яку офіційна отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України", – наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що деякий час назад цю угоду отримала наша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Як сказав Зеленський, Свириденко наголосила, що цей документ коментувати складно, адже це зовсім інший формат, і там з'явилися деякі речі, які сторони вже відкидали.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що пункти угоди, які можуть заважати, зокрема вступу України до Євросоюзу, є неприйнятними. А тому не можуть бути ухвалені.

У Конституції України чітко прописано, кому що належить. І ніщо не може загороджувати вступ України до ЄС. Якщо щось загрожує, то ці пункти не можуть бути прийняті. Ми багато промовляли цю угоду,

– сказав Зеленський.

У разі підписання угоди в поточному вигляді США отримають ексклюзивне право на нову розробку українських надр від руди до природного газу.