Доходи від окупованих Росією територій України включені в проєкт угоди зі США, – NYT

США вимагають від України підписання угоди про корисні копалини. ЗМІ дізналися нові деталі щодо її змісту.

США запропонували Україні новий проєкт угоди про мінеральні ресурси. Цей варіант є більш жорсткий, ніж попередній. Умови нової пропозиції, датованої 21 лютого і з якою ознайомилося видання The New York Times, передбачають, що Києв має відмовитися від половини своїх доходів від природних ресурсів, включаючи корисні копалини, газ і нафту, а також доходів від портів та іншої інфраструктури, передає 24 Канал.

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Окуповані землі теж є в угоді

Подібна вимога містилася в попередній версії угоди, датованій 14 лютого. Президент Зеленський відмовився від неї, бо вона не містила гарантій безпеки для України та суперечила її інтересам.

Новий документ теж не передбачає жодних конкретних зобов'язань від США, натомість вимагає низку – від України.

У новому документі йдеться про те, що доходи будуть спрямовані до фонду, у якому Сполучені Штати мають 100-відсоткову фінансову частку, і що Україна має робити внески до фонду, доки він не досягне 500 мільярдів доларів — суми, яку Трамп вимагав від країни, зруйнованої війною, в обмін на американську допомогу.

Ця цифра значно перевищує фактичні надходження країни від ресурсів, які становили 1,1 мільярда доларів минулого року, і більш ніж у чотири рази перевищують вартість допомоги, яку США надали Україні досі. Сума в 500 мільярдів доларів не згадувалася в попередній версії угоди, хоча Трамп публічно заявив, що саме цього він і хоче.

Наразі незрозуміло, чи президент США хоче отримати це в обмін на минулу американську військову та фінансову допомогу, чи це також стосуватиметься майбутньої підтримки.

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У документі значиться, що США можуть надати Україні більше допомоги в майбутньому, але за високу ціну. У ньому йдеться про те, що Україна повинна буде внести до фонду суму, яка вдвічі перевищує суму, яку Вашингтон зможе надати Києву після підписання угоди.

У переглянутій пропозиції йдеться, що Сполучені Штати могли б реінвестувати частину доходу в післявоєнну відбудову України, зокрема шляхом інвестування в розвиток надр та інфраструктури країни.

Новий проєкт угоди також містить положення щодо надходжень від територій, які зараз окуповані Росією, у разі їх звільнення. Частка надходжень до фонду від ресурсів із звільнених територій становитиме 66 відсотків. Зараз Росія займає близько п'ятої частини території України, включаючи значну частину багатого ресурсами Донбасу.