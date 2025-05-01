Білий дім також оприлюднив заяву щодо угоди про надра: головні положення

Уночі 1 травня Україна та США підписали угоду про копалини. У Білому домі назвали цей документ історичним, адже він започаткував перше у своєму роді партнерство задля відновлення та довгострокового економічного успіху України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву, оприлюднену на сайті Білого дому.

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У США оприлюднили головні положення угоди

У Білому домі наголосили, що угода повністю заснована на співпраці та партнерстві між країнами. Також у заяві мовиться, що від підписання угоди виграють як США, так і Україна.

Це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України,

– заявили у Білому домі.

Також у Вашингтоні відзначили головні положення угоди про копалини:

Партнерство між США та Україною передбачає створення фонду, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні. Ці гроші будуть інвестовані в нові проєкти в Україні, які принесуть довгострокові прибутки як американському, так і українському народам.

Партнерство США та України контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які працюватимуть разом у рамках спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, таких як інвестиції та дистрибуція.

Проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть мінерали, вуглеводні та розвиток відповідної інфраструктури. Якщо США вирішать придбати ці ресурси для себе, США матимуть першочергове право або придбати їх, або призначити покупця на свій вибір.

Економічна безпека – це національна безпека, і ця важлива гарантія запобігає потраплянню критично важливих ресурсів до чужих рук.

Важливо, що це партнерство надсилає потужний сигнал Росії – Сполучені Штати зацікавлені у довгостроковому успіху України. Жодній державі, компанії чи особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від відновлення України, включаючи участь у проєктах, що підтримуються ресурсами Фонду, – наголосили у Білому домі.

Раніше Юлія Свириденко наголосила, що угода не передбачає змін у приватизації, управлінні державними компаніями чи боргових зобов'язань перед США, а також підтримує економічний потенціал та євроінтеграційний курс України.