Цього тижня до США поїде українська делегація для переговорів щодо угоди про надра

Переговори між Україною та США щодо корисних копалин продовжуватимуться. До Вашингтона найближчим часом поїде українська делегація, яка представить американській стороні новий проєкт угоди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міністерку економіки України Юлія Свириденко, яку цитує Associated Press.

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Сторони обговорюватимуть нову угоду про мінеральні ресурси

У проєкті угоди зі США щодо доступу до українських корисних копалин зазначені різні вимоги, але наміри створити фонд для України або спільно інвестувати в ресурси залишається.

Те, що ми маємо зараз, – це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США,

– розповіла Свириденко.

З Києва до Вашингтона цього тижня поїдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Візиту технічної команди передуватиме велика зустріч з українською командою, де Володимиру Зеленському представлять усі справедливі пункти угоди.

Переговори щодо угоди про надра вже тривають кілька місяців та напружили відносини між Україною та США. Підписати її сторони могли вже 28 лютого, але тоді зробити це завадила суперечка президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Деякі українські законодавці оприлюднили новий проєкт угоди. Він не сподобався критикам через начебто спробу позбавити Київ контролю над власними природними ресурсами та інфраструктурою.

Цього разу Сполученим Штатам можуть презентувати не рамкову угоду, а комплексний проєкт, який, ймовірно ратифікуватиме український парламент. Нинішня угода все ще не є остаточною версією домовленостей і не відображає спільну позицію сторін.

Додамо, що США розраховують мати доступ до значної кількості українських надр. Наша країна має значні поклади понад 20 стратегічно важливих корисних копалин, включно з титаном і ураном.