Буде велика зустріч, – Зеленський зробив нові заяви щодо угоди про надра зі США

У березні США представила українцям новий варіант угоди про корисні надра. Київ вивчає її і готує власну позицію. Президент Зеленський анонсував важливі події наступного тижня.

Під час спілкування з журналістами 4 квітня глава держави повідомив, що наразі українська команда працює над договором щодо мінералів, передає 24 Канал.

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Що відомо

Президент уточнив, що Україна зараз займається питанням підбору юридичної кампанії. Є три ключові компетентні кампанії, які хочуть працювати і представляти Україну.

"На початку наступного тижня ми домовимося з однією із трьох кампаній. Зараз проговорюються саме умови", – додав Зеленський.

Також він розповів, що на початку наступного тижня у нього буде велика зустріч із нашою командою, де йому представлять повністю усі пункти угоди, що задовольняють Київ, або будуть відображати справедливість у цій угоді.

Після цього буде готова технічна команда для відрядження у США і для діалогу зі своїми американськими партнерами. "Ми розраховуємо на візит технічної комнади. Я їхати поки що не збираюся", – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент казав, що питання вступу України в НАТО не входить в угоду про рідкісноземельні метали. Над договором працюють українські та американські юристи.