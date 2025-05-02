Названо дату ратифікації угоду про копалини з США: коли голосуватиме Рада
- Голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США заплановано на 8 травня.
- Документ про ратифікацію надійшов до Верховної Ради формально 1 травня, що дозволяє провести голосування 8 травня після мінімального 7-денного строку ознайомлення.
Україна та США нарешті підписали угоду про корисні копалини. Наразі документ очікує ратифікації у парламенті.
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, коли Верховна Рада розгляне угоду, передає 24 Канал.
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Коли голосуватимуть за ратифікацію угоди
Ярослав Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію Угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня.
Як розповів нардеп, Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду формально о 23:59 1 травня, по факту вже вночі 2 травня.
І в картці законопроєкту, і по всім документам пройшла дата саме 01 травня. Більш того, миттєво документ розписав і апарат Ради і Спікер. І теж першим травням. За хвилину виходить
– зазначив політик.
Железняк пояснив: після надання документів депутатам починається 7-денний строк, який є мінімальним для ознайомлення. Внесення законопроєкту 1 травня дало змогу провести голосування вже 8 травня, не чекаючи 13 – 15 травня, як того очікували раніше.
Зауважимо, віцепрем'єрка Юлія Свириденко стверджує, що Фонд відбудови може запрацювати вже за місяць-півтора після ратифікації.