У Британії вважають, що угоди про мінерали недостатньо, аби гарантувати безпеку Україні
- У Британії вважають, що угода про видобуток корисних копалин між Україною та США недостатня для гарантування безпеки України.
- Британський прем'єр-міністр Кір Стармер підкреслює, що Росія є агресором і закликає підтримувати президента України Володимира Зеленського.
Україна та США 28 лютого повинні були підписати угоду про видобуток корисних копалин. У Великій Британії вважають, що це не є достатньою гаранітією безпеки для українців.
Зокрема, такої думки дотримується член парламенту країни Найджел Фарадж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Що кажуть у Британії щодо угоди про корисні копалини
Фарадж каже, що український президент Володимир Зеленський "погодився з тим, що збирається підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами". Політик додає, що США вкладуть 100 мільярдів доларів і "тисячі американців будуть в Україні".
Це само по собі достатня гарантія безпеки чи це означає, що нам потрібно надіслати британські війська (в Україну – 24 Канал),
– запитує Фарадж.
У відповідь на це, британський прем'єр-міністр Кір Стармер каже, що цієї угоди справді недостатньо, щоб гарантувати безпеку Україні. Стармер нагадує, що саме Росія є агресором, а Зеленський – лідером країни, частину територій якої було захоплено.
Він також додає, що всі повинні підтримувати українського главу держави, а не "блазнювати перед Путіним".