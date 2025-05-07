"У цьому проблема": що насторожує в угоді про корисні копалини

Угода про корисні копалини здатна принести багато позитиву для України. Особливо в контексті подальшої співпраці зі США. Але тут є нюанси, на які важко не звертати увагу.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зауваживши, що народні депутати вже побачили підписану угоду про корисні копалини. Однак досі немає двох додаткових документів, на які посилаються у цій угоді.

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Що не так з угодою про корисні копалини

За словами Чалого, до цієї угоди є багато питань, на які так і немає відповідей. Поки незрозуміло, куди будуть розподілятися кошти та чи є ризик створення "вікна" для виведення грошей за кордон і так далі. Важливо, щоб Україна не отримала "довічну" угоду, яку Штатам в майбутньому не обов'язково виконувати.

Там є багато правових моментів, які в таких угодах не так прописуються. Насторожує сам процес. От якби все було прозоро. Вноситься пакет з угодою правильно. Зразу йдуть пропозиції по зміні законодавства. Показують депутатам угоду про обмежене партнерство, на яку є багато посилань в основній угоді. Але цього не зробили. Тому і йде трохи знервований процес,

– сказав Чалий.

Є нюанси щодо того, чи це дійсно міжурядова угода чи міждержавна. А народні депутати бояться проголосувати за "кота в мішку".

На його думку, суто юридично угода перебуває десь на грані. Здається, що юридична команда намагалася обійти багато моментів та перенести відповідальність на парламент. Це все відбувалося на тлі серйозного тиску з боку Сполучених Штатів. Але найгіршого сценарію вдалося уникнути.

Угоду не можна назвати катастрофічною. Є багато позитиву в контексті оборони. Це і сигнал Росії, і можливість надалі взаємодіяти зі Сполученими Штатами у безпекових питаннях.

Чи переважує цей позитив юридичні тонкощі? Як посол, я сказав би так. Народні депутати мають діяти в рамках законності. Вони не можуть щось просто "підмахнути", як і уряд. Тому, мабуть, багато людей уникають ставити підписи. Бо деякі речі у кримінальному законодавстві є безстроковими. Колись були начебто хороші у свій час угоди, які підтримували політики та населення, а вже через якийсь час йдуть виклики до правоохоронних структур. Тому потрібно максимально зважено усе пройти з точки зору чистоти законності України,

– зазначив Чалий.

Найімовірніше, основна угода буде ратифікована у Верховній Раді. Але ясності щодо усієї угоди поки що не буде. Політично все затиснуто в такі рамки, що угоду потрібно просувати далі. Адже вона впливає на довіру та взаємодію з американськими партнерами.

Додамо, президент Володимир Зеленський розраховує, що угода про корисні копалини допоможе Україні отримати більше військової допомоги від США у 2025 році.