"Як у фільмі про мафію": у Times розповіли, як Україна готувала угоду про корисні копалини з США

Українська переговорна група вважає підписання угоди про корисні копалини із США тріумфом, з огляду на початкові умови, які висував Вашингтон на Мюнхенській конференції з безпеки. Тоді Америка вимагала, щоб Україна надала доступ до ресурсів на постійній основі як компенсацію за військову допомогу.

Також США казали, що контролюватимуть фонд, а його прибуток будуть виводити за межі України, зрештою всі ці вимоги тоді було знято. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Times.

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Як Україні вдалося підписати із США угоду про корисні копалини

Українська команда розповіла виданню, що секрет успіху щодо угоди про надра полягав у тому, аби залишатися спокійними, зібраними та зосередитися на практичних питаннях, а не на політиці.

Це були спокійні розмови, як у фільмі про мафію,

– зазначив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Він наголосив, що перша пропозиція мала вигляд "юридичного начерку", що був заснований на ідеях, які висловлював Дональд Трамп. На цю пропозицію українська сторона сказала: "Добре, але не можна змішувати державне і приватне право".

"Ми почали ставити запитання, раціоналізувати всі ці речі, і я думаю, що ми дійсно отримали раціональні відповіді", – розповів Качка.

Заступник міністра економіки зауважив, що також був величезний тиск з боку Дональда Трампа, щоб швидко укласти угоду.

Звичайно, ми бачили всі пости президента Трампа на Truth Social. Але якщо прибрати емоції з цього, це просто вказувало на сильну зацікавленість у тому, щоб ця угода була тут і зараз,

– підкреслив Тарас Качка.

Він наголосив, що Україна також хотіла показати Сполученим Штатам, що все дійсно відрізняється від їхнього спілкування з росіянами.

Що далі треба зробити, щоб угода принесла успіх

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України розповіла, що після набуття чинності угоди Мінекономіки має нове завдання – знайти гроші, які необхідні для реалізації домовленостей.

"Це стане практичним тільки тоді, коли Сполучені Штати зроблять перший внесок. Нам потрібні інвестиції в розмірі від 5 до 10 мільярдів доларів – реалізація критично важливих сировинних проєктів вимагає багато часу і дуже великих витрат", – пояснила Свириденко.

Вона зауважила, що нові проєкти вимагають від України проведення геологічної розвідки, а також попереднього техніко-економічного обґрунтування.

The Times зазначає, що успіх угоди в Україні залежить від трьох чинників. Окрім потреби в авансових інвестиціях американського капіталу, фонд зможе функціонувати лише за умови, що Україна переживе війну з Росією, а прибуток стане можливим лише тоді, коли підприємства будуть впевнені у безпеці своїх об'єктів і персоналу від російських ракет.

Свириденко пояснила, що Росія й надалі атакує енергетичні мережі та виробничі потужності, тому для створення виробничого об'єкта необхідно забезпечити його захист, і саме з цієї причини Україна все ще шукає протиракетну оборону.