Довела важливе, – в ОП відреагували на підписану зі США угоду про рідкоземи

США та Україна підписали угоду про корисні копалини. Зокрема, мовиться про створення інвестиційного фонду із рівним розподілом внесків, що означає, що Україна є важливим партнером для США.

Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що в угоді немає спекуляцій чи питання боргу України. Ба більше, вона може бути гарантіями безпеки, адже стосується мілітарної складової нашої країни.

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ОП про підписану зі США угоду про рідкоземи

За словами радника керівника Офісу Президента, ресурсна угода доводить те, що Україна не є абстрактним партнером Сполучених Штатів, які щось їй дають. Наша країна – стратегічний та економічний партнер. США вкладають свої гроші та отримують прибуток, Україна ж отримує технології та прибуток.

Угода довела важливе – ми є партнером, в якого достатньо великі перспективи, якщо ми скористаємось цим шансом,

– сказав він.

Остаточний варіант угоди не містить будь-який натяк на те, що наша країна повертає США борг. Сторони створюють інвестиційний фонд із рівним розподілом внесків для розвитку надрового сектору з повним контролем України над ресурсами. Глобальні американські компанії будуть розробляти українські родовища.

Важливо! Угода також не впливає на питання вступу України до ЄС. Американські партнери зобов’язалися також залучати інших міжнародних інвесторів, щоб фонд протягом 10 років сприяв інвестиціям у розвиток та відновлення України.

Подоляк зауважив, що США продовжуватимуть надавати військову допомогу на комерційній основі. Україна зможе купувати Patriot тощо. Це стане елементом гарантій безпеки.

Ба більше, на його думку, підписання угоди свідчить про те, що Вашингтон зацікавлений у тому, що територія України була безпечною та стабільною. В такий спосіб США будуть готові інвестувати не в економіку, а в захист своїх активів.

З економічного огляду, угода буде більш деталізована і ми зрозуміємо, що зможемо купувати в американських виробників зброї. З політичного огляду, США зрозуміють, що Путін зухвало принижує репутацію Дональда Трампа,

– підсумував він.

Нагадаймо, що угода охоплює доступ до багатьох природних ресурсів України. Наприклад, алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді тощо.