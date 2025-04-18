"США не забули, що Україна віддала свою ядерку": Кабмін опублікував текст Меморандуму про надра

17 квітня Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Цей документ засвідчив наміри сторін фіналізувати вигідний для обох країн договір.

18 квітня уряд опублікував текст меморандуму про економічне партнерство з США, який закладає основу для майбутньої угоди про корисні копалини, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна та США підписали меморандум: усе, що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

Що передбачає Меморандум

Згідно з документом, обидві країни створять спільний Фонд інвестицій, який буде спрямований на фінансування відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу та створення економічних можливостей в Україні. ​

Меморандум також визнає внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки шляхом добровільної відмови від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї. ​

Крім того, документ передбачає, що США поважають зобов'язання України, пов’язані з її вступом до Європейського Союзу та угодами з міжнародними фінансовими установами, що гарантує відсутність конфлікту між новою угодою та євроінтеграційним курсом України.

Також у Меморандумі вказано, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон на тижні з 21 квітня для зустрічі з міністром фінансів США Бессентом і "надання високорівневої підтримки завершенню технічних перемовин щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови".

Очікується, що переговорні групи звітуватимуть про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершити обговорення до цієї дати та якнайшвидше підписати угоду.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що угоду про копалини мають підписати у четверг, 24 квітня.