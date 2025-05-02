Угода про надра дозволить краще захищати небо над Україною, – Шмигаль

Угода про корисні копалини, яку підписали Україна та США, дозволить краще захищати українське небо завдяки американським системам ППО. Також цей договір є важливим сигналом для Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду 2 травня.

Читайте також "Головна мета – повернути гроші США": у Трампа обіцяють швидко реалізувати угоду про надра

Яке значення має угода про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна. Денис Шмигаль назвав цей крок "історичним досягненням".

Угода про створення спільного із США інвестиційного фонду це одночасно про те, як нам захистити країну зараз, і створити платформу для довгострокового партнерства з найбільшою економікою світ у майбутньому... І це стане найкращою гарантією безпеки,

– підкреслив прем'єр-міністр.

На його думку, зараз для України ключовим завданням є продовження юридично-дипломатичної роботи та укладення "технічних угод", які забезпечать реальні механізми втілення партнерства зі Сполученими Штатами.

Але важливо й інше: ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо завдяки американським системам ППО, краще захищати нашу землю завдяки сучасному озброєнню,

– додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що підписана угода про корисні копалини також "сигналізує" Кремлю, що США залишаються з Україною та підтримуватимуть її.

До слова, раніше в Білому домі заявили, що Сполучені Штати прагнуть якомога швидше почати реалізацію угоди з Україною про корисні копалини. Все через те, що Вашингтон хоче "повернути гроші американським платникам податків".