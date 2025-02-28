Цього документу недостатньо, – Зеленський про угоду зі США про копалини

Володимир Зеленський наголосив, що лише однієї угоди про корисні копалини для України недостатньо. Варто також посилювати обороноздатність нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час зустрічі в Білому домі, що транслюється в етері національного маратону.

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Що сказав Зеленський про угоду з копалинами із США

Володимир Зеленський заявив, що російські солдати будуть боятися України, якщо наша країна буде сильною.

Якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо ми будемо "пустими", якщо наші склади будуть пусті, ми не зможемо захищатися,

– заявив президент України.

Український лідер зазначив, що в нашій державі ніколи не було енергетичних терміналів і цей документ дає нам ці можливості. Саме наступний документ, але в цих межах.

"Ми бачимо справді гарну угоду. Для нас це дуже важливо і, я думаю, для безпеки Європи також. У нас найбільше сховище газу в Європі та ми можемо його використовувати. Ви можете підтримати енергетику і ми це зробимо, як Європа підтримала нас", – сказав глава держави.

До слова, Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини є "великим зобов'язанням США". Зеленський натомість висловив сподівання, що цей документ "стане кроком вперед для України".