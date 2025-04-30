Підписання угоди про надра під загрозою: США вимагають більше, ніж домовлялися, – FT

Перемовини щодо угоди про корисні копалини між Україною та США зазнали труднощів. Усе через вимогу Вашингтона підписати не тільки рамковий, але й детальний документ.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Спільна угода між Україною та США щодо стратегічних копалин може зірватися в останній момент.

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США висунули нові вимоги до угоди про корисні копалини

Видання зазначає, що Вашингтон несподівано висунув додаткові вимоги – підписати не лише рамковий документ, а й повноцінну угоду про створення інвестфонду, яку ще має ратифікувати Верховна Рада.

Коли перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко вже прямувала до США, аби підписати документ із міністром фінансів Скоттом Бессентом, той зателефонував їй з ультиматумом: або підписати все одразу, або повертатися додому. Про це виданню повідомили кілька українських посадовців на умовах анонімності.

У чому суть конфлікту

США вимагають, щоб Україна підписала повну угоду, включно зі створенням інвестиційного фонду для розвитку добувної галузі. Однак ця частина документа має пройти ратифікацію у парламенті, що унеможливлює її підписання просто зараз.

Один з українських чиновників зазначив, що сторони вже узгодили рамкову угоду і Київ готовий її підписати хоч сьогодні. Водночас шанси на повноцінну угоду, за його словами, "трохи кращі за 50 на 50".

У США, за даними FT, непокояться, що Україна відходить від попередньо узгоджених позицій. У Білому домі побоюються зниження прозорості угоди, однак вірять: якщо Київ повернеться до первинних умов, документ можуть підписати вже 30 квітня.

Один з представників України на переговорах також визнав – партнери у США розчаровані, а українська сторона побоюється, що "американців нічим не вдасться задовольнити".