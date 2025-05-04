"Помародерити" не вийшло: як Україні вдалося покращити умови угоди про копалини

В Росії стурбовані підписання угоди про корисні копалини між Україною та США, яка погіршує позиції Кремля. Водночас завдяки цій угоді відносини Києва та Вашингтона значно поліпшилися, адже скасовано один з важливих чинників напруженості між президентами Зеленським та Трампом.

Політолог Олег Лісний зазначив у розмові з 24 Каналом, що у стосунках між Україною та США з'явилось потепління. Воно продиктоване тим, що Дональд Трамп та його оточення хочуть заробляти, а також подобатися своєму виборцю, тому й змінилась риторика Білого дому.

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Почалось потепління в стосунках

"Відраховувати початок цього потепління потрібно із зустрічі у Ватикані Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Там відбувся певний злам в позиції президента США щодо України та Росії", – наголосив політолог.



Реакція росіян щодо цієї угоди зрозуміла, тому що вони побачили, що Україна, на його думку, кейс рідкісноземів почала ефективно використовувати у спілкуванні зі Сполученими Штатами.

Це один з елементів мирного плану Володимира Зеленського, який американці підхопили і намагалися трохи "помародерити", але не вийшло. Проте все одно Україна вийшла на нормальний документ,

– зауважив Олег Лісний.

Росіяни в цей же період намагалися теж пропонувати Трампу власні корисні копалини і переконувати, що їх у них більше, та й ще вони є на захоплених українських територіях.

Однак власними "хотєлками", паузами, обдуренням росіяни не вийшли на фінішну пряму. Їм була потрібна тема з рідкісноземами, за його словами, щоб затягнути переговорний процес.

Трамп цього не бачив, а українська сторона, подобалась вона, йому чи ні, дуже якісно попрацювала з цим напрямком. Це спонукає Трампа певним чином бачити свій персональний інтерес в Україні і можливість заробити. Для нього це дуже багато,

– підкреслив політолог.

Те, що Україні, хоч і повільно, але почали іти на поступки щодо постачання зброї, передали певні компоненти і програми до винищувачів F-16, пов'язано, як відзначив Лісний, також з підписання угоди про мінерали.

Проте, на його думку, хоч і спостерігається елемент ситуативного потепління між Україною та США, але щодо Трампа казати "гоп", навіть коли переплигнув, не варто.

Зазначимо, що російська еліта стурбована підписанням мінеральної угоди між Україною та США, тому що Кремль через це втратив перевагу у мирних перемовинах.

Якщо в перші місці президентства Трамп більшою мірою виступав на боці Росії, то сьогодні його позиція щодо України помітно змінилась на краще.