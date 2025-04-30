Шмигаль розповів, як Україна та США вирішуватимуть суперечки в угоді про корисні копалини
- Український уряд готується затвердити договір зі США про економічну співпрацю та видобуток копалин.
- Текст угоди передбачає вирішення суперечок між сторонами шляхом взаємних консультацій.
У середу, 30 квітня, український уряд готується затвердити текст договору зі США про економічну співпрацю та видобуток копалин. У ньому передбачено механізм вирішення суперечок між сторонами.
Для цього довелося змінити частину угоди. Деталі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Як вирішуватимуть суперечки
За словами Шмигаля, нова версія угоди передбачає вирішення суперечок шляхом взаємних консультацій. У попередньому варіанті це було прописано відповідно до американського законодавства.
Ми це прибрали, аби угода дійсно була партнерською. Це також важливий момент, важливе досягнення нашої переговорної команди,
– наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, до Вашингтона вже вирушила віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Наразі команди доопрацьовують остаточні деталі, після чого договір можуть підписати протягом найближчої доби. "Це дійсно рівноправна, гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України", – додав Шмигаль.
Однак це лише перший крок – пізніше необхідно укласти ще 2 угоди: про створення фонду та його фінансування й наповнення.