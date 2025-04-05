Зеленський доручив розслідувати витік проєкту ресурсної угоди, зокрема детектором брехні, – FT
- Президент України Володимир Зеленський ініціював розслідування витоку конфіденційної інформації щодо проєкту ресурсної угоди зі США, яке здійснює СБУ із залученням поліграфа.
- Розслідування відбувається на тлі напруженості між Києвом і Вашингтоном через нові умови угоди, які частина українських чиновників вважає політично неприйнятними.
- Перевірки на детекторі брехні проводили в кількох міністерствах, але деталі не розголошуються, Офіс президента та СБУ утримались від коментарів.
- Перші подробиці угоди були оприлюднені 26 березня нардепом Ярославом Железняком, а наступного дня документ потрапив до Financial Times.
Президент України Володимир Зеленський ініціював розслідування витоку конфіденційної інформації щодо проєкту ресурсної угоди зі Сполученими Штатами. Cлідчі дії здійснює СБУ, зокрема із залученням поліграфа.
Про це стало відомо 5 квітня зі слів джерел в українському уряді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Зеленський доручив розслідувати витік інформації про ресурсну угоду зі США
Розслідування розгортається на тлі зростання напруженості між Києвом і Вашингтоном. Частина українських чиновників була неприємно здивована новими умовами, запропонованими США, вважаючи деякі з них політично неприйнятними.
Перевірки на детекторі брехні, за інформацією FT, проводили в кількох міністерствах, проте деталей наразі не розголошують. В Офісі президента від коментарів утримались, а в Службі безпеки заявили, що діють відповідно до чинного законодавства.
Перші подробиці проєкту угоди з’явилися в публічному просторі 26 березня – їх оприлюднив нардеп Ярослав Железняк. Наступного дня документ опинився у розпорядженні Financial Times. Вже 28 березня Зеленський заявив про підозрілість витоку й закликав з'ясувати, хто передає чутливу інформацію.
Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Володимира Зеленського у зриві угоди про надра та сварці з Дональдом Трампом.