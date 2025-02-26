Фонд відбудови України: Шмигаль розповів, якою є оновлена угода про корисні копалини зі США

Україна та Сполучені Штати завершили роботу над остаточним текстом угоди щодо співпраці у сфері рідкісноземельних копалин. Документ наразі має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, угода передбачає створення спеціального інвестиційного фонду, яким спільно керуватимуть Україна та США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля у ефірі телемарафону.

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Який текст угоди про корисні копалини зі США

"Ми фактично напрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Фактично, це попередній договір, який матиме юридичну силу. Він передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, яким Україна та США спільно управлятимуть і наповнюватимуть", – розповів Шмигаль.

За його словами, ця угода безпосередньо пов’язана з гарантіями безпеки України. Ні президент Володимир Зеленський, ні Кабмін не розглядатимуть її без цього.

У преамбулі угоди дуже чітко зазначено, що, беручи до уваги бажання американського народу інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну й безпечну державу, це є початком угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас, щоб зрозуміти, з якою метою її укладено. Безпековий характер цієї угоди – це пріоритет номер один для нашої країни, уряду та президента,

– наголосив прем'єр.

В угоді є згадка Будапештського меморандуму, що підкреслює внесок України у міжнародну безпеку, коли та добровільно відмовилася від ядерної зброї.

Очікується, що остаточне узгодження документа відбудеться під час переговорів між президентами України та США.

Основні положення угоди про корисні копалини:

Створення інвестиційного фонду – фондом відбудови України керуватимуть уряди двох країн на рівних засадах.

– фондом відбудови України керуватимуть уряди двох країн на рівних засадах. Прив’язка до безпекових гарантій – угода є частиною ширшої архітектури безпеки України, включаючи її шлях до НАТО або інші гарантії.

– угода є частиною ширшої архітектури безпеки України, включаючи її шлях до НАТО або інші гарантії. Фінансування – 50% доходів України від ренти чи ліцензій на корисні копалини та дивідендів на об’єкти інфраструктури спрямовуватиметься у фонд .

– 50% доходів України від ренти чи ліцензій на корисні копалини та дивідендів на об’єкти інфраструктури . Спільні внески – як Україна, так і США інвестуватимуть кошти у відновлення економіки та забезпечення безпеки.

– як Україна, так і США інвестуватимуть кошти у відновлення економіки та забезпечення безпеки. Визнання внеску України у міжнародну безпеку – в угоді згадано її історичне рішення про ядерне роззброєння (Будапештський меморандум).

– в угоді згадано її історичне рішення про ядерне роззброєння (Будапештський меморандум). Спільне управління – фондом керуватимуть уряди обох країн.

Додамо, що Шмигаль не торкнувся питання суми цього фонду. У цьому контексті можна згадати нещодавню заяву президента США Трампа, що казав про суму угоди у 1 трильйон доларів. Він також ще раз підкреслив, що США хочуть повернути свої гроші назад, які були витрачені на підтримку України.