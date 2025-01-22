"Якщо не він, то мир підпише хтось інший": чому Кремлю конче потрібні переговори

Тиск санкцій та економічні реалії штовхають Росію до переговорів. Домовленості між Трампом і Путіним, ймовірно, вже існують, але Кремль торгується за вигідніші умови, тоді як внутрішні проблеми Росії лише посилюються.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін прагне переговорів. У російських новинах простежується така ситуація: проблеми з депозитами, транспортною сферою, фінансами та забезпеченням продовольством. Минулого року в Росії також був серйозний неврожай, і це створює великі виклики.

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"Я розумію, що Росія буде гола, боса, у лаптях, але воювати продовжить. Утім, рано чи пізно чиновники запитають у Путіна: "Як ми будемо жити в цих реаліях? Чи вистачить коштів?" Санкції посилюються, і працювати стає дедалі складніше для Росії. Якщо не Путін, то хтось інший підписуватиме мирну угоду", – зазначив Валерій Клочок.

На Путіна подіють лише санкції

Клочок не має сумнівів, що головною умовою для перемир'я є посилення санкційного тиску з боку Трампа. США мають діяти, бо самими заявами Кремль не змусити підписати угоду про припинення вогню.

Я переконаний, що дотиснути Путіна нескладно. Це можна зробити, підписавши відповідний документ. Якщо це залишиться лише словами, ситуація буде зовсім іншою,

– сказав Клочок.

Він додав, що в російських телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що попередні домовленості між Трампом і Путіним уже досягнуті.

"Ці домовленості сформовані, але в публічній площині їх немає. Буквально сьогодні заступник Рябков говорить одне, а Лавров – інше. Чому? Тому що вони, ймовірно, представляють різні табори. Лавров належить до "яструбів", які хочуть воювати далі, тоді як Рябков представляє більш помірковану позицію, спрямовану на заморожування конфлікту", – додав Валерій Клочок.

Після підписання угоди – "полетять голови"

Він пояснив, що підписання угоди стане кроком до зміни уряду в Росії. Ймовірно, знімуть міністра закордонних справ, міністра оборони та інших ключових осіб. Їх звільнятимуть "класичними" методами для Росії: випав з вікна чи з'їв неякісну їжу. Клочок переконаний, що домовленості, умови яких були узгоджені й з Україною, давно лежать на столі в Кремлі.

"Але Кремль, як завжди, намагається торгуватися й вимагати більше. Сьогоднішня заява Трампа свідчить, що ситуація його вкрай дратує. Він чітко заявив: "Або так, або інакше". І це не випадково. На початку його запитали: "Ви казали, що за 24 години закінчите війну". Він відповів: "У мене ще є пів дня", – сказав Клочок.

Очікування Трампа – не справдились

Він пояснив, що, ймовірно, Трамп очікував, що в день інавгурації буде або рішення Путіна, або оголошення про перехід до обговорення рамкової угоди про перемир'я.

Заяви президента України Володимира Зеленського в Давосі також були доволі красномовними. “Він розповів багато нового, наприклад, про скорочення російської армії та можливу заміну її на Медведчука.

"Якщо ви вважаєте, що такі речі озвучуються випадково, то помиляєтеся. Інформація, яку говорить Зеленський, на мою думку, є саме тими умовами, які були передані йому раніше. Президент фактично це підтвердив", – сказав Клочок.