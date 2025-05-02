Необхідно для початку дії угоди про надра: До Ради подали важливий законопроєкт

Верховна Рада України розгядатиме важливий законопроєкт, який запровадить механізм перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету. Це важливо для успішного виконання угоди про надра, яку Україна підписала зі США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада розглядатиме зміни до Бюджетного кодексу

Зміни дозволять перерахувати доходи до спеціального фонду та спрямовувати їх далі – до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови, який напередодні створили підписанням угоди між Україною та США.

Так джерелами доходів буде визначено збір за спеціальні дозволи на користування надрами, коштів від продажу спецдозволів, прибуток від реалізації частини продукції, що належить державі, та інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів.

Доходи з ліцензій, що були видані до набуття чинності угоди та прибуток від активів, які стосуються роялті чи репарацій від Росії, до джерел не включаються.

Кошти будуть використані для проєктів відновлення інфраструктури, що пов’язані з післявоєнною відбудовою.

Відповідний законопроєкт вже підтримав Кабінет Міністрів України. Як раніше наголошувала міністерка економіки України Юлія Свириденко, зміни до Бюджетного кодексу є необхідним кроком початку роботи інвестиційного фонду.

Нагадаємо, саме до спільного україно-американського фонду надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні. Угода набуде чинності, коли її ратифікує Верховна Рада. Попередньо, це може статися вже протягом тижня.