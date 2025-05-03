США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра, – Зеленський

Україна та США 30 квітня підписали угоду про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. Володимир Зеленський заявив, що певні депутати не підтримують її, але водночас щомісяця їздять до Сполучених Штатів.

В угоді усунуті пункти, які суперечили Конституції, тому президент сподівається, що її ратифікують у раді. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне".

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Що заявив Зеленський про американсько-українську угоду про надра

У середу, 30 квітня, Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення спільного інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції. Він створюється на рівноправних умовах – 50/50.

Президент України зазначив, що умови цієї угоди вигідні для США та України, проте деякі нардепи її не підтримують. Зеленський вважає, що США мають скасувати візи таким людям.

Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки,

– пояснив президент.

За словами Зеленського, результати голосування будуть на табло. Він додав, що "не можна грати у подвійну гру". Верховна рада може розглянути ратифікацію угоди вже 8 травня.

Володимир Зеленський також пояснив, чим угода про надра вигідна Україні та США. За його словами, вона дасть можливість Україні захищати майбутні інвестиції США. Також вона вселяє віру у побудову правильних економічних інвестицій.