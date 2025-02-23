Угода США і України: у Вашингтоні заявили, що вже готові підписати договір щодо надр

У США підтвердили, що угода з Україною щодо рідкісноземельних металів може відбутися наступного тижня. Таким чином Київ зможе віддати борг Сполученим Штатам за надану допомогу під час повномасштабної війни.

Офіційний Вашингтон готовий підписати угоду наступного тижня. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на коментар спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа в коментарі CNN.

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Коли Україна і США можуть укласти угоду про надра

Стів Віткофф розповів ведучому Джейку Тепперу, що Сполучені Штати надавали Україні допомогу за каденції адміністрації Джо Байдена безоплатно. Він повторив слова Дональда Трампа, зазначаючи, що Україна винна США багато грошей.

Віткофф також заявив, що Європа допомагає Україні менше, ніж Сполучені Штати.

Відтак Україна може відшкодувати кошти економічною угодою про українські корисні копалини.

Я очікую, що угода буде підписана цього тижня (неділя у США – перший день тижня – 24 Канал),

– сказав Віткофф.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час своєї пресконференції заявив, що сума, яку хочуть отримати США з рідкісноземельних металів удвічі більша, ніж борг України. Однак Україна змушена піти на таку угоду, адже досі потребує допомоги.

Угода, яку хочу укласти з Україною США, передбачає доступ до 50% доходів від видобутих корисних копалин без права власності Сполучених Штатів на фізичні ресурси.