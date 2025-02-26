Трамп пояснив, що Україна отримує від угоди про копалини зі США

Західні журналісти написали, що умови угоди про рідкоземельні копалини змінились і Київ нібито погодився їх підписати. Трамп пояснив, що отримає наша держава від цієї угоди.

Президент США пояснив, що перед усім підписання угоди про рідкоземельні копалини надає Україні право воювати далі. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію білого дому.

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Без США ця війна скінчилась би дуже швидко

За словами Трампа Україна отримує 350 мільярдів доларів, багато обладнання і військової техніки.

Послухайте, Україна, я скажу, що вони дуже хоробрі, і вони хороші солдати. Але без Сполучених Штатів, наших грошей і військової техніки ця війна закінчилася б за дуже короткий проміжок часу,

– зазначив він.

Трамп вкотре нагадав, що саме він був тим, хто вперше надав Україні Javelin. Він наголосив, що саме за допомогою них українці знищили багато танків.

Президент США підкреслив, що це було американське обладнання, а без нього та "американських грошей" ця війна закінчилася б дуже швидко.