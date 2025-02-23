Україна відмовилася створити фонд на 500 мільярдів доларів щодо корисних копалин, – Bloomberg

Україна відкинула вимоги США щодо створення фонду в розмірі 500 мільярдів доларів, який став би частиною угоди про надання Вашингтону частки у видобутку рідкісноземельних корисних копалин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. У своєму матеріалі журналісти посилаються на слова неназваного українського чиновника, який знайомий з ходом переговорів.

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Україна відмовилася виконати вимогу США

Фонд на 500 мільярдів доларів мав би компенсувати США допомогу, надану Україні з початку російського вторгнення. Водночас Україна стверджує, що фактична сума отриманої підтримки приблизно в п'ять разів менша і становить понад 90 мільярдів доларів.

За словами джерел видання, учасникам переговорів потрібно більше часу, щоб завершити угоду, оскільки поточний проєкт, запропонований США, містить "деякі сумнівні елементи", а Володимир Зеленський не готовий його схвалити.

Ще однією причиною відмови стала відсутність гарантій майбутньої військової та фінансової допомоги з боку США.

Нагадаємо, угоду про копалини президент обговорив зі спецпосланцем Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. 21 лютого у вечірньому зверненні до українців глава держави зазначив, що "команди з України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами".

Згодом у Bloomberg повідомили, що Київ хоче підписати угоду про копалини під час зустрічі Трампа і Зеленського.