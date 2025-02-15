Келлог відповів, чи є ризик "слабкої угоди" щодо закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп не дозволить укласти швидку та слабку угоду щодо завершення війни в Україні. Усе буде відбуватися в кілька етапів.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на слова спецпредставника Трампа Кіта Келлога під час виступу на Мюнхенській конференції.

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Як Трамп бачить укладення мирної угоди

На питання, чи є ризик швидкої та слабкої угоди, Кіт Келлог сказав, що Дональд Трамп не буде віддавати важливих інтересів. Першочергово мають бути зупинені дії на передовій.

Треба подивитися на різні етапи. Перший – це зупинення вогню. Потім етап 2, 3 і так далі. Тому треба рухатися поступово,

– сказав Келлог.

У США вважають, що за 180 днів можливо залучити всі сторони для завершення війни. А війна триватиме ще щонайменше рік. Угода щодо закінчення війни, на думку Кіта Келлога, була сталою, довготривалою та забезпечила суверенітет України зараз і надалі.

Також Келлог заявив, що Україна матиме визначний успіх, якщо буде порушено припинення вогню і всі сторони на це відреагують.