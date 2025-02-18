США запропонувати Білорусі угоду: чи стане Лукашенко незалежним від Путіна

Видання The New York Times пише, що США запропонували самопроголошеному президенту Алєксандру Лукашенку угоду, щоб послабити вплив Росії на Білорусь. Там мовиться про звільнення політичних увʼязнених. В обмін Штати готові скасувати частину санкцій, зокрема, з білоруських банків.

Однак зараз білоруський диктатор навіть якщо матиме бажання, то не зможе відірватися від впливу Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт із національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

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Для Лукашенка "червоні лінії" перейдено

Іван Варченко вважає, що ще у 2020 році можна було намагатися фінансово, економічно підкупити Лукашенка. Тоді він ще міг піддаватися. Однак зараз самопроголошений президент Білорусі – абсолютна маріонетка Росії.

Він розуміє, що як тільки він відривається від Путіна, то підписує собі вирок. Тому я абсолютно впевнений, що Лукашенко з ностальгією за старими часами почув ці пропозиції. Але сьогодні у нього "червоні лінії" перейдено. Навіть якщо матиме бажання, він не зможе відірватися від Путіна саме у такий спосіб,

– сказав він.

Лукашенко продав Білорусь у руки Росії та намагається зробити її поплічником російських злочинів. У такий спосіб білоруський диктатор сам став повністю залежним від Путіна.

"Це не про нещасного Лукашенка, якого пригнічує тиран Путін. Це питання про власний вибір Лукашенка, який свого часу обміняв свій добробут на перспективи Білорусі", – додав експерт із національної безпеки.