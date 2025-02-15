США можуть укласти з Білоруссю вигідну угоду, що зменшить вплив на неї Росії, – NYT

США можуть угоду з Білоруссю угоду, яка дозволить послабити санкції проти білоруських банків та експорту калію. Білорусь натомість повинна буде звільнити американських політв'язнів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times, який отримав інформацію зі своїх джерел.

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США можуть розморозити відносини з Білоруссю

12 лютого, перед звільненням перших трьох політв'язнів, заступник помічника держсекретаря США Крістофер В. Сміт і ще двоє американських чиновників зустрілися з керівництвом Білорусі. Олександр Лукашенко та голова КДБ країни вперше за 5 років провели розмову з американськими чиновниками. Як пише видання, це стало початком і матиме подальші наслідки для відновлення заморожених відносин між Сполученими Штатами і найближчим союзником Росії.

Сміт зазначив, що "спецоперація" зі звільнення політв'язнів, є "величезною перемогою" і відповіддю на програму президента Трампа "Мир через силу".

Далі між Сполученими Штатами та Білоруссю може відбутися велика угода. Білоруська влада звільнить багатьох людей, які були ув'язнені, серед них є і відомі. Зі свого боку США послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, що виробляється в Білорусі.

За словами заступника помічника держсекретаря США, метою є забезпечення свободи для більшої кількості політичних в’язнів. Крістофер Сміт додав, що Олександр Лукашенко готовий зменшити репресії.

Інша важлива мета, сказав Сміт дипломатам, полягає в тому, щоб дати Лукашенку трохи передихнути поза орбітою впливу Росії,

– пише американське видання.

За час дії санкцій щодо експорту калію великий прибуток отримала Росія. Адже частина білоруського калію йшла на світові ринки через Росію, що коштувало занадто дорого.

NYT повідомив, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки Польщі Пьотр Кравчик раніше працював з посадовцями Трампа над послабленням контролю Росії над Білоруссю. Він прокоментував, що Білорусь стала "частиною ширшого американського підходу до Росії".

Переговори з Білоруссю створюють додаткові важелі для США, щоб сигналізувати Росії, що вони повинні бути більш уважними до американських аргументів,

– заявив посадовець.

Раніше Олександр Лукашенко говорив, що війна в Україні може зупинитися вже цього року. Росія та Білорусь, за його словами, не хочуть війни й загибелі мільйонів людей.

Крістофер Сміт вперше відвідав Мінськ

Цікаво, що Крістофер Сміт був відповідальний за політику щодо Білорусі під час президентства Байдена. Минулого року він розпочав дискусії з союзниками про послаблення санкцій проти країни. Після попередньої роботи посадовець вперше поїхав до Мінська і зустрівся з Олександром Лукашенком.

Видання також пише, що окрім Сміта до переговорів з Білоруссю був залучений більш високопоставлений чиновник.

За словами білоруського президента, його країна – прихильник миру в Україні. Він вважає, що наразі потрібно враховувати всі аспекти, включно з баченням Росії, без якої конфлікт вирішити неможливо.