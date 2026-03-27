Несподіваний візит Зеленського до Саудівської Аравії може обернутись оборонною угодою, – AFP

Володимир Зеленський несподівано відвідав регіон Перської затоки, імовірно, аби обговорити оборонну співпрацю. Він запропонував обмін досвідом боротьби з безпілотниками та планує підписати угоду із Саудівською Аравією про повітряну безпеку.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на високопосадовця, який бажає залишитись анонімним.

Яку угоду може підписати Україна із Саудівською Аравією?

Інформагентство AFP припускає, що Україна планує укласти із Саудівською Аравією угоду, яка передбачає захист та безпеку повітряного простору.

У четвер, 26 березня, після прибуття до Саудівської Аравії глава держави заявив, що має на меті провести "важливі зустрічі".

Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати з нами заради безпеки,

– сказав він.

Водночас президент не повідомив деталі своєї поїздки до країн Близького Сходу.

Важливо! 20 березня Володимир Зеленський повідомив, що нині на Близькому Сході перебуває 228 українських фахівців у протидії іранським дронам. Вони налагоджують систему місцевої ППО та проводять консультації щодо захисту критичної інфраструктури.

