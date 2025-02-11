Трамп хоче компенсувати допомогу США, навіть якщо Україна "колись може стати російською"
- Дональд Трамп заявив про бажання повернути американські кошти через доступ до рідкоземельних ресурсів України.
- Трамп стверджує, що Україна погодилася на передачу ресурсів на суму приблизно 500 мільярдів доларів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що бажає повернути американські кошти незалежно від того, як завершиться російсько-українська війна. Для цього він хоче рідкоземельні ресурси України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням The New York Post.
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Що Трамп каже про українські природні ресурси
Так, Дональд Трамп зазначив, що Україна має надзвичайно цінну землю з погляду рідкоземельних ресурсів, нафти й газу. Президент наполягає, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом.
Вони можуть укласти угоду. А можуть не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть колись не бути російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші в (Україні – 24 Канал), і я кажу, я хочу їх повернути,
– каже Трамп.
Політик доніс до України, що прагне отримати рідкоземельних мінералів на суму, що еквівалентна приблизно 500 мільярдам доларів. За словами Трампа, Україна на це погодилася.