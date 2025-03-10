Втричі більше систем ППО та ракет: Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Німеччини підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Саме вона є виробником системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Чим особлива підписана у Німеччині угода

Як зазначають у Міноборони, угода з виробником IRIS-T відкриває шлях до спільних індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.

Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони,

– підкреслив Умєров.

У міністерстві зазначають, що захист українського повітряного простору та населених пунктів залишається пріоритетним напрямком. Системи IRIS-T вже довели свою ефективність.

До слова, США призупинили військову допомогу Україні, включно з ракетами до систем ППО Patriot. Це поки єдиний підтверджений засіб проти російської балістики. Рішення Трампа сильно послабить можливості української ППО.