Втричі більше систем ППО та ракет: Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T
- Міністр оборони України Рустем Умєров підписав меморандум з німецькою компанією Diehl Defence, виробником системи ППО IRIS-T.
- Угода передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі та відкриває шлях до спільних індустріальних проєктів.
Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Німеччини підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Саме вона є виробником системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Чим особлива підписана у Німеччині угода
Як зазначають у Міноборони, угода з виробником IRIS-T відкриває шлях до спільних індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.
Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони,
– підкреслив Умєров.
У міністерстві зазначають, що захист українського повітряного простору та населених пунктів залишається пріоритетним напрямком. Системи IRIS-T вже довели свою ефективність.
До слова, США призупинили військову допомогу Україні, включно з ракетами до систем ППО Patriot. Це поки єдиний підтверджений засіб проти російської балістики. Рішення Трампа сильно послабить можливості української ППО.